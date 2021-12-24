5 باكستانيين يهربون أموالا خارج المملكة

ضبط 7 مواطنين ويمني مخالفين لنظام البيئة ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية ومكة المكرمة وحائل (8) مخالفين لنظام البيئة، منهم (7) مواطنين ومقيم... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 20 جمادى الأولى 1443 هـ 20 جمادى الأولى 1443 هـ

إغلاق منفذ الدرة مؤقتا لأعمال الصيانة ومنفذا حالة عمار والحديثة بديلان أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه نظرًا لأعمال الصيانة التي تقوم بها في منفذ «الدّرة»، التابع لمحافظة حقل بمنطقة تبوك، تعتزم... تبوك: دوت الخليج تبوك: دوت الخليج 20 جمادى الأولى 1443 هـ 20 جمادى الأولى 1443 هـ

القبض على سارق مصوغات ذهبية من منزل صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأن الجهات الأمنية تمكنت من استرداد مصوغات ذهبية مسروقة من أحد المنازل في محافظة دومة... سكاكا: واس سكاكا: واس 20 جمادى الأولى 1443 هـ 20 جمادى الأولى 1443 هـ

سحب رعدية ممطرة ورياح على 8 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، مع فرصة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 20 جمادى الأولى 1443 هـ 20 جمادى الأولى 1443 هـ

أمطار رعدية حتى الأحد المقبل والدفاع المدني يحذر دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 19 جمادى الأولى 1443 هـ 19 جمادى الأولى 1443 هـ

مبادرة مسارات التعلم المرن لتعزيز المهارات المهنية للتعليم العام والجامعي والمهني أطلق وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد آل الشيخ مبادرة مسارات التعلم المرن لتعزيز... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 19 جمادى الأولى 1443 هـ 19 جمادى الأولى 1443 هـ

السعودية للكهرباء تفوز بالتميز في مؤشر حوكمة الشركات للمرة الثالثة على التوالي فازت الشركة السعودية للكهرباء، بجائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات، للمرة الثالثة على التوالي، خلال فعاليات المؤتمر العالمي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 جمادى الأولى 1443 هـ 19 جمادى الأولى 1443 هـ

إصدار طابعين بريديين لإبراز مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، طابعين بريديين لإبراز مكانة المملكة العربية السعودية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 جمادى الأولى 1443 هـ 19 جمادى الأولى 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر 5 باكستانيين يهربون أموالا خارج المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.