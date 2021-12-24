شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني: المملكة من أكبر المانحين والداعمين لليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني الدكتور محمد سعيد الزعوري بجهود المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة والشعب اليمني في المجالات كافة.

وأكد الزعوري في تصريح لـ "واس" خلال مشاركته في مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي تحتضنه الرياض، أن المملكة تعد من أكبر المانحين والداعمين لليمن في جميع الأصعدة.

وثمن دور المملكة في إنجاح مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومؤتمر وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية، ومنتدى برنامج إدارة التحولات الاجتماعية MOST لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المقامة في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 20-23 ديسمبر تحت عنوان "الآثار المتباينة لجائحة كوفيد-19"-الذي يُعد الأول من نوعه إقليمياً، وذلك بجمع أجندة الأعمال للمجالس الوزارية المعنية بالقطاعات الاجتماعية كافة على المستوى الوزاري وكبار المسؤولين، لبحث سبل التعافي من "كوفيد-19"، ودعم الجهود العربية لمواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030م.

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني إلى أن الحكومة اليمنية مستمرة في التنسيق والتعاون مع دول المجلس والمانحين الدوليين، وترحّب بكل الجهود التي من شأنها دعم الحكومة والشعب اليمني.