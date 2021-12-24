شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» : التهيئة المبكرة لاستقبال قاصدي الحرمين لصلاة الجمعة «أولوية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تخصيص 4000 عامل وعاملة وعمليات تطهير تصل إلى 10 مرات

تشغيل 100 فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره

استخدام 28 الف لتر من المعقمات في الاسطح و11 ربوت ذكي

في الوقت ينتظر فيه قاصدي وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم الجمعة المبارك بكل شغف لتأدية صلاة الجمعة في رحاب الحرمين الشريفين بخشوع وطمأنينة وامن وامان وسلام ؛ تحشد كعادتها رئاسة الحرمين كل جهودها لتأمين كل احتياجات المعتمرين والقاصدين والزوار في أجواء ايمانية وسط منظومة متكاملة من الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي بمتابعة مباشرة ولصيقة من الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس ؛ خصوصا فيما يتعلق بادوات التعقيم والتطهير لكافة مواقع وساحات ومداخل المسجد الحرام والمسجد النبوي بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة ..

وعادة ما تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاستقبال قاصدي وزوار المسجد الحرام، لصلاة الجمعة وفقا لتوجيهات الرئيس العام بشكل مبكر ، بحزمة من الخدمات حيث فتحت في صلاة الجمعة اليوم ( ٥٨) باباً للدخول والخروج في المسجد الحرام ، الى جانب تخصيص أكثر من (4000) عامل وعاملة، كما قامت بعمليات التطهير وصلت إلى (10) مرات .

ويؤكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي محمد الجابري، أن الوكالة عادة ما ترفع مستوى جاهزيتها لصلاة الجمعة، وذلك بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي من شأنها توفير بيئة آمنة مطمئنة تعين زوار ومعتمري بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة.

وشملت خطة الوكالة في صلاة الجمعة اليوم عددا من المحاور والجوانب الخدمية والميدانية والوقائية منها (الإشراف على الساحات، وتطهير وتعقيم المسجد الحرام، وخدمات التنقل، والإشراف على الأبواب.

كما قامت الوكالة بحسب "الجابري" بتجهيز المكبرية وذلك بتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد وتنظيفها وتعقيمها وتعطيرها ، وغسل كامل المسجد الحرام وتطهيره مشيرا الى ان كل عملية تطهير تستهلك أكثر من (80 ألف) لتر من المطهرات..

وفي اليوم الجمعة تم تشغيل (100) فواحة معطرة ايضا داخل توسعة الملك فهد بأدواره وتعطير المسجد الحرام وساحاته بـ (1500) لتر بأجود أنواع المعطرات، و فرش اكثر من ١٣ ألف سجاد في كامل المسجد الحرام الى جانب توزيع قرابة (3000) حاوية نفايات كبيرة وصغيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى التطهير وعلى مدار الساعة كما تم تطهير أكثر من ( ٣٠٠٠) دورة مياه في المسجد الحرام ..

واستخدمت قرابة (٢٨) ألف لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح، إضافة إلى أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار و(20) جهاز بايوكير و(11) ريبوت ذكي للتعقيم و(550) مضخة تعقيم يدوية وفق ما كشفه الجابري ..

وفي مجال السقيا قال الجابري تم توزيع حوالي ( ١٠) الآف عبوة ماء زمزم لصلاة الجمعة اليوم تم توفيرها في كافة مواقع المسجد الحرام وساحاته، الى جانب تامين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم ومتابعة توزيع العبوات في صحن المطاف ومتابعة تعقيم الشنط وحافظات زمزم والعربات الخاصة بالمطاف، إضافة إلى توزيع أكثر من (٢٠٠٠) حافظة موزعة في أرجاء المسجد الحرام ليصل العدد الإجمالي للترات ماء زمزم أكثر من (٢٧٠٠٠٠) ألف لتر ماء ليوم الجمعة. كما وفرت الوكالة عربات كهربائية وعادية لخدمة قاصدي البيت الحرام، كذلك الإشراف على دافعي العربات الخاصة، ومنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، وتتابعهم ميدانياً لضمان التزامهم بالتعليمات، وضبط الأسعار لمنع استغلال المستفيدين من الخدمة في زيادة أسعار الخدمة المقدمة، حيث تعمل على مدار الساعة بنظام الورديات.بينما تقوم ادارة الساحات في المسجد الحرام بتوجيه المصلين على المسارات الخاصة بالمصلين والإشراف على توجيه المعتمرين على المسارات الخاصة. وحول تأمين الابواب ؛ يفيد الجابري انه تم تأمين مراقبين على الأبواب البالغ عددها (٥٨) لضمان عدم دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه؛ ما يساعد على بقاء المسجد الحرام نظيفًا تؤدى فيه العبادة براحة واطمئنان،

وفي وكالة المسجد النبوي حشدت منظومة الوكالة الخدمية لانجاح خطط تفويج الزوار، ورسم المسارات للحشود لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة وتوزيعهم على الأبواب للدخول لمنع التزاحم في صلاة الجمعة اليوم .

ونجحت إدارة سقيا زمزم بالوكالة في توفير (8000) حافظة داخل التوسعات وساحات وسطح المسجد النبوي وأكثر من ١٢٠٠ نافورة وعبوات ماء زمزم أكثر من ٢٥٠٠٠ عبوة للزوار والمصلين .. كما جهزت الوكالة المساعدة للصيانة والشؤون الفنية والتشغيلية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، في وقت مكبر المكبرية، و أنظمة الصوت المنتشرة في المسجد النبوي وحوله كما تم تهيئة القباب والمظلات وتنظيم التهوية المناسبة لتعزيز راحة المصلين.

وأوضح المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية عبدالعزيز بن علي الايوبي ، أن الوكالات المساعدة تعمل على مدار الساعة، وتتضاعف الجهود في يوم الجمعة، وتعمل على تجهيز كل مايخص التشغيل والصيانة والتفويج وإدارة الحشود والتطهير والسجاد وكافة الخدمات في جوانب المسجد النبوي المخصصة للرجال والنساء، ويتم متابعة جميع وسائل السلامه والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة وشركاء النجاح، للمحافظة على المستوى الاعلى للخدمات. كما يحظى الزائر والمصلى بخدمات شاملة متميزة تلبي احتياجاته.

فيما قال الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية المهندس فوزي الحجيلي انه تم

فرش ١٦٠٠ من السجاد المفروش الى جانب ١٦٠ لتر من للسجاد المعطر ١٦٠لتر و١٠٠٠ لتر من كميةً المعقم للسجاد وتوزيع ٢٠٠٠٠ من عبوات ماء زمزم على الزوار والمصلين بالروضة الى جانب استخدام ٥٥٠٠ من عدد اللترات المستخدمة في تعقيم أرضيات التوسعات والسطح .. اما عدد اللترات المستخدمة في تعقيم أرضيات الساحات فبلغ ٧٠٠٠ لتر فيما بلغ عدد اللترات المستخدمة في تعقيم الهواء والاسطح عبر أجهزة التبخير الجاف ٨٠ لتر

وكالة المسجد الحرام والمسجد النبوي تعملان جنبا الى جنب في تماهي وتناغم وتنسيق كون الهدف المشترك والاسمى واحد وهو خدمة المعتمرين والقاصدين والزوار لتجسيد اهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وتحقيقا لتطلعات الشيخ عبدالرحمن السديس الذي يخطط مع فريقه الابداعي من المساعدين والوكلاء والوكلاء المساعدين في رئاسة الحرمين ويتابع التنفيذ اولا باول لتحقيق التميز والابداع للقاصدين .