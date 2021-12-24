بالفيديو.. محام يحذر المواطنين: هكذا يمكن أن تسقط ضحية غسيل الأموال

الرياض - محمد عبدالله - كشف المحامي خالد البابطين عن التعريف القانوني لغسيل الأموال، وحذر من أن يقع المواطن ضحية دون أن يدرك ذلك.

وأوضح في تصريحات لبرنامج «سيدتي»، المذاع على قناة روتانا خليجية، أن غسيل الأموال هو تحويل الأموال غير الشرعية إلى شرعية من خلال إدخالها في عملية تجارة معينة أو غيرها من الأنشطة.

وحذر المحامي من أن يقع المواطن ضحية لغسيل الأموال أو تهريبها دون أن يدري من خلال المشاركة في تحويل الأموال من غير مشروعة إلى مشروعة.

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