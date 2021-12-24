باخرة شحنٍ تتحول إلى معلم سياحي بتبوك.. جدرانها تروي ليلة أخيرة وعصيبة لقبطانها

الرياض - محمد عبدالله - تحولت باخرة الشحنٍ اليونانية العملاقة Georgios - G التي يبلغ عمرها نحو 40 عامًا إلى معلم سياحي شمال غرب المملكة بمنطقة تبوك، وعلى بعد 55 كم جنوب محافظة حقل، لترسم خارطة طريق ومقصدًا سياحيًا لزوار المنطقة ومرتاديها.

وتروى قصة جنوح الباخرة بأنها أبحرت عام 1978م من أحد الموانئ اليونانية باتجاه ميناء العقبة الأردني، محملةً بالمواد الغذائية حينها، وأثناء مرورها بالمياه الدولية انحرفت عن مسارها شرقًا باتجاه المياه الإقليمية للمملكة، لترتطم بالشعب المرجانية المقاربة لشاطئ "بئر الماشي"، ما أحدث فجوة فيها؛ حيث دخلت من خلالها المياه للجزء الأمامي، الذي زاد من حمولتها وصعوبة حركتها لتستقر على وضعها وما هي عليه حتى يومنا هذا، ويوجد أكثر من ثلثيها في الماء، بينما تطل مقدمتها وهيئتها المائلة من البحر على الساحل، لتحكي لنا قصة ليلة أخيرة وعصيبة مر بها قبطان الباخرة وطاقمها.

يذكر أن الباخرة تمت صناعتها في بريطانيا، حيث يبلغ طولها 71,6 مترًا وعرضها 11 مترًا، بينما يبلغ ارتفاعها 4,9 أمتار، كما تداولت ملكيتها عدة شركات وأشخاص حتى ما بعد ساعة جنوحها.