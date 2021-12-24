ارتفاع منسوب المياه الجوفية في حي طيبة بجدة.. وتقرير: عوامل خلفت بيئة طاردة للعيش

الرياض - محمد عبدالله - يعاني سكاني حي طيبة في جدة منذ سنوات من طفو المياه الجوفية إلى منازلهم وتشققات في الطبقة الإسفلتية وعدم صلاحيتها بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

ورصد تقرير نشرته "الإخبارية" من داخل الحي، شكاوى الأهالي من تسربات المياه الجوفية وتوقف استكمال البنية التحتية منذ سنوات، وظلت مطالبات سكانه بلا مجيب.

وأوضح التقرير أن ما يقارب ثلاثين ألف نسمة يعانون ضعف البنية التحتية وتسرب المياه داخل المنازل، وغياب المرافق العامة بالحي.

ووفقًا لتقرير الإخبارية فإن جميع هذه العوامل خلقت بيئة طاردة للعيش في حي طيبة، بالإضافة إلى أنه أصبح حياً لانتشار الأمراض وتكاثر الحشرات.

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