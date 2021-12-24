بالفيديو.. استعراض خطير لسيارات تمارس التفحيط في الخبر.. و«المرور» يتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع بلاغ مواطن بشأن ممارسة بعض السيارات التفحيط في مدينة الخبر .

وأرفق المواطن بلاغه الذي قدمه للحساب الرسمي للمرور على «تويتر»، مقطع فيديو يظهر لحظة قيام عدة سيارات باستعراض خطير وسط طريق عامٍّ بين المركبات حتى كادوا أن يتسببوا في كارثة وعرضوا حياة الآخرين للخطر .

وعلقت إدارة المرور على الفيديو قائلة: «‏‎‎‎نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم رفع بلاغكم للقسم المختص».

كانت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، قررت تغليظ عقوبة التفحيط وتوقيع غرامة كبيرة على مَن يرتكب مخالفة التفحيط في الطرق العامة، كما قررت بمعاقبة مَن يمارس التفحيط للمرة الرابعة، بغرامة قدرها مليون ريال.

وينص نظام المرور على معاقبة المفحط في المرة الأولى بغرامة قدرها 20 ألفاً مع حجز مركبته 15 يوماً، ومعاقبته في المرة الثانية بغرامة 40 ألفاً مع حجز المركبة شهراً، وفي المرة الثالثة يعاقب بالغرامة 60 ألفاً مع مصادرة المركبة.