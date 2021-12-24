أكاديمي يطالب برفع سعر المياه وجعلها أغلى شيء: القيمة الحالية ليست عادلة

الرياض - محمد عبدالله - دعا الأكاديمي المتخصص في المياه واستدامتها الدكتور محمد بن حامد الغامدي، إلى رفع سعر المياه وجعلها أغلى شيء ندفع فيه الأموال بالمملكة.

وقال خلال حديثه في برنامج «بالمختصر» يجب أن نتعامل بحذر مع الماء، وعلينا لوم من يتسبب في إهدار الماء، لذلك يجب أن يكون الماء أغلى شيء في المملكة، لنعرف قيمته.

وأضاف: القيمة الشرائية للماء حاليًا ليست عادلة، ويجب أن تكون أعلى، موضحًا أن الزراعي يستخدم 2000 لتر يوميًّا ولا يدفع ثمنه ولكن ندفع ثمن ما نشربه.

وأشار إلى أنه قام بالمسح البيئي لمعرفة أهمية موقعها وعلاقته بالخزن الإسترتيجي للماء بالمملكة.

وأضاف: قمت بهذا البحث لإثبات أن هذا الشريط المطير هو الشريط الاستراتيجي لتغذية المياه الجوفية في المملكة.