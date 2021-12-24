بالفيديو.. مختص: غالبية التطبيقات المجانية تتشارك بيانات المستخدمين مع طرف ثالث

الرياض - محمد عبدالله - قال سلطان الفردان المختص في الشأن التقني، إن غالبية التطبيقات المجانية تستغل بيانات المستخدمين، والتطبيقات المدفوعة هي الأفضل.

وأضاف الفردان في تصريحات لـ«برنامج 120»، على قناة "الإخبارية"، إن "أفضل تطبيقات الهواتف تطبيقات مدفوعة الأجر وليست مجانية".

وأكد الفردان أنه لا يوجد شيء مجاني يقدم لك مجاناً لوجه الله، أكيد هناك مقابل ومردود، وغالبية التطبيقات المجانية تستخدم معلوماتك للمشاركة بها مع الطرف الثالث، سواء في مجال الإعلان أو غيره.

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