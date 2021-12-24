استشاري يكشف عن أسباب زيادة أعداد الإصابات بكورونا بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشف محمد العبدالله، استشاري الأمراض المعدية، عن أسباب زيادة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية لقناة «الإخبارية» أن هناك ثلاثة أسباب وراء ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، في كل دول العالم، ومنها المملكة.

وأضاف استشاري الأمراض المعدية أن دخول فصل الشتاء أحد اهم أسباب الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا المستجد، كما أن تحور الفيروس أسهم أيضًا في انتشاره، حيث ظهر متحور دلتا، ثم أوميكرون.

وأكد «العبدالله» أن التعاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، أسهم أيضًا في ارتفاع أعداد المصابين.

وأشار إلى أنه من الضروري الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية الدولية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، بجانب الإقدام على تلقى اللقاح، لمحاصرة الفيروس.

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