مسؤول بـ«صحة الشرقية»: إقبال كبير لأخذ الجرعة التنشيطية وننصح بتطعيم الأطفال

الرياض - محمد عبدالله - قال د. نواف بن عبدالله العتيبي نائب مساعد المدير العامّ للصحة العامة بصحة الشرقية إنه يوجد إقبال كبير على أخذ الجرعة التنشيطية في مراكز اللقاحات.

وأضاف العتيبي لـ"نشرة النهار"، على قناة "الإخبارية": "بدأنا تطعيم الأطفال دون الـ 12 سنة يوم الثلاثاء الماضي، والأمر مبشر جدًّا، والجرعة التنشيطية بدأت لمن أتم ثلاثة أشهر من الجرعة الثانية، والإقبال ما شاء الله جيد".

وتابع العتيبي "ننصح الآباء بتطعيم الأطفال دون 12 سنة، لأن التجارب أثبتت مأمونيته وموثوقيته ولله الحمد".

وأضاف: "من حق الأطفال أن يحصلوا على هذا التطعيم ومن حقهم أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، ومن حقهم الحصول على هذه الجرعات التي تقيهم من الأمراض".

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