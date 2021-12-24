سياسيان إسبانيان: المملكة الضامن الوحيد لوقف التوسع الإيراني.. تستحق دعمنا الكامل

الرياض - محمد عبدالله - أشاد البرلماني خوان بيريث، عضو مجلس النواب الإسباني السابق، بدور المملكة العربية السعودية.

وقال البرلماني، بيريث، في الفترة التشريعية 10، 11، 12، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المملكة العربية السعودية هي الضامن الوحيد لدينا في الغرب لوقف التوسع الإيديولوجي والعسكري الإيراني من خلال ميليشيات الحوثي، مشيرًا إلى أنه عمل يستحق دعمنا الكامل.

أشاد كذلك النائب والسيناتور خوسي ماريا شيكيو باربر، عضو مجلس النواب الإسباني في الفترة التشريعية 5، 6، 11، 12، وعضو مجلس الشيوخ الإسباني في الدورة 8، 9، 10، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال السيناتور الإسباني، إن المملكة العربية السعودية في إطار رؤية المملكة 2030 تحت حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستراتيجية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تعيش أثناء الأزمات في أرجاء العالم نهضة مثيرة للإعجاب.