بعد خلاف 10 سنوات.. أمير عسير يعقد صلحًا بين أفراد قبيلة المنجحة

الرياض - محمد عبدالله - شهد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، صلحًا بين أفراد من قبيلة المنجحة بمركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل عسير، بعد خلاف استمر بينهما لمدة 10 سنوات.

‏وسلم الأمير تركي، شهادات شكر لخمسة محافظين مقدمة من قائد القوات المشتركة، نظير تنفيذهم بإتقان مهامّ توزيع وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة على عدد من أسر الشهداء بمحافظاتهم.

ونشرت أمانة منطقة عسير مقطع فيديو يوثق جهود الأمير تركي بن طلال في إنهاء الخلافات التي استمرت 10 سنوات بين أفراد قبيلة المنجحة وتصافحهم في جوّ من المحبة.

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