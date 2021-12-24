تعرف على أخطر خمس عصابات رقمية استهدفت المملكة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواجهة أكثر هجمات العصابات الرقمية تحدياً، وفقًا لمؤشر الأمن السيبراني العالمي.

وتضع المملكة الأمن السيبراني في طليعة جهود التحول الرقمي لحماية بيانات المستخدم والمؤسسات وكافة المنشآت.

وأعدت شركة كاسبرسكي المتخصصة بالأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية، 39 تقريرًا استقصائيًّا حول 12 عصابة رقمية تستهدف المملكة عبر ما يعرف بالتهديدات المتقدمة المستمرة.

ومن أبرز خمس عصابات استهدفت المملكة العربية السعودية.

- عصابة مودي ووتر الشرق أوسطية التجسسية.

- عصابة زيبورسي

- عصابة أويل ريج

- مجموعة سايد كوبي

- عصابة لازورس

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