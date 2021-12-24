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التعاون الإسلامي: مليشيا الحوثي تنتهك القوانين والأعراف الدولية

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الدمام - شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات محاولة مليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي، بالمملكة العربية ، وذلك باستعمال طائرة دون طيار مفخخة والتي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ونددت الأمانة العامة بتمادي ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالطائرات المسيرة المفخخة الذي يعد عملًا إجراميًا وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، فيما جددت منظمة التعاون الإسلامي وقوفها مع المملكة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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