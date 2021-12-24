شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي: مليشيا الحوثي تنتهك القوانين والأعراف الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات محاولة مليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي، بالمملكة العربية السعودية، وذلك باستعمال طائرة دون طيار مفخخة والتي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ونددت الأمانة العامة بتمادي ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالطائرات المسيرة المفخخة الذي يعد عملًا إجراميًا وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، فيما جددت منظمة التعاون الإسلامي وقوفها مع المملكة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها.