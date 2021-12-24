شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم حاضرة الدمام.. إطلاق الحملة التوعوية لتسوير الأراضي الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

وتأتي الحملة على مرحلتين، حيث تشمل الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير في الأول من شهر يناير المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك اعتبارًا من شهر يوليو 2022، بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.

من جهته، أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي والمسؤولية حيال تفعيل قرار تسوير الأراضي الفضاء التي من شأنها المساهمة في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، إضافةً إلى أنّها تشكل حماية للملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي، ورفع مستوى أنسنة المدن عبر تشجير الأسوار.

وشدّد بن سعيد على أنّ تسوير الأراضي الفضاء الواقعة على المحاور المحددة من قبل أمانات المناطق تستهدف تعزيز امتثال ملاك الأراضي بتطبيق الأنظمة، مبينًا أن منصة "بلدي" توفر العديد من الخدمات بينها خدمة إصدار رخصة تسوير أرض فضاء.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت العام الماضي مبادرة معالجة التشوه البصري التي تهدف إلى إزالة عناصر التشوه البصري الأكثر شيوعًا في مدن المملكة لتحسين المشهد الحضري.