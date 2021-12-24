بالفيديو.. هل يعود فرض الحجر الصحي بعد زيادة إصابات كورونا؟.. «وقاية» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بـ«وقاية»، الدكتور عماد المحمدي، إن عودة الحجر الصحي بعد ارتفاع إصابات كورونا في المملكة، يتوقف على عدة عوامل من أهمها زيادة الضغط على المستشفيات وغرف العناية المركزة بها.

وأوضح المحمدي لبرنامج «120دقيقة» المذاع على قناة الإخبارية، أن متحور أوميكرون يسجل حاليا إصابات خفيفة، وإن اتخذ قرار بزيادة الإجراءات الصارمة يكون نتيجة للضغط على المستشفيات وغرف العناية المركزة.

وأضاف أن نسبة إشغال مرضى كورونا في العناية المركزة بالمستشفيات، سيكون هو المعيار الرئيس لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفيروس.

وتوقع الدكتور المحمدي زيادة في أعداد إصابات كورونا خلال الأسابيع القادمة، مطالبا الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية مثل الكمامة وتطهير الايدي وتجنب الأماكن المزدحمة وأخذ الجرعة التنشيطية الثالثة.

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