الصحة: تسجيل 332 إصابة بكورونا.. وتعافي 121 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 552081 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 121 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 540627 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8869 حالة.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، اليوم، أنه تم إعطاء أكثر من 49 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

وأشارت الوزارة –في وقت سابق- إلى أن تلقي الجرعة التنشيطية يساهم في رفع المناعة للوقاية من العدوى 25 ضعفًا في مواجهة متحور أوميكرون.

وأضافت أن الجرعة التنشيطية تساهم في الحد من الأعراض الخفيفة والمتوسطة في حال الإصابة بنسبة تتجاوز 70%، كما أنها تساهم في الحماية من حالات التنويم في المستشفيات والوفاة بنسب عالية، بحسب «الصحة».

وأعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء الماضي، عن بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاماً بلقاح كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

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