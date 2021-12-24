بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يتوقع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا

الرياض - محمد عبدالله - توقع الدكتور عبدالرحمن الغامدي، استشاري الأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا (كوفيد- 19).

وقال الغامدي، خلال لقائه مع «برنامج 120»، المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، إنه منذ بداية الجائحة من 2019 تم اعتماد والشروع و في 120 لقاحا، لكسب الوقت وتلبية الحاجة العالمية للقاحات وبعد الدراسات من المتوقع أن يخرج للأسواق أقل من هذا العدد، مشيرًا إلى أن هناك 10 لقاحات معتمدة عالميا والأفضل منها موجود في المملكة.

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