نشرة «عاجل».. ولي العهد يرعى حفل سباق الخيل في نسخته الـ56 مساءً.. وإعطاء 49 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة «عاجل»، اليوم الجمعة، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، والدولي والاقتصادي والرياضي، بينها ولي العهد يرعى حفل سباق الخيل في نسخته الـ 56 مساء اليوم، ووزارة الصحة تؤكد إعطاء 49 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة حتى الآن، «وكيل الصحة» يحدِّد نوع وحجم جرعة لقاح كورونا للأطفال، و«التجارة» تتوعد عارضي المنتجات المخالفة للفطرة السليمة، و«الأرصاد» تنبه من سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق حتى الـ10 مساءً، وبوتين يؤكد أن الإساءة للرسول محمد انتهاك للمعتقد الديني وليست حرية تعبير.

ولي العهد يرعى حفل سباق الخيل في نسخته الـ 56 مساء اليوم

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مساء اليوم، حفل السباق الذي يقيمه نادي سباقات الخيل على كأس سموه بنسخته الـ 56، والمصنف ضمن كؤوس الفئة الأولى في الميدان السعودي المخصص لخيل الإنتاج المحلي ومفتوح الدرجات.

وزارة الصحة: إعطاء 49 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة، أنه تم إعطاء أكثر من 49 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.

وأوضحت وزارة الصحة – عبر تويتر - أنه تم إعطاء جرعات لقاح كورونا عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

«وكيل الصحة» يحدِّد نوع وحجم جرعة لقاح كورونا للأطفال

قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، إن جرعة الأطفال من لقاح كورونا ستكون نصف جرعة الكبار، لافتًا إلى أنهم سيتلقون لقاح فايزر.

وأوضح عسيري (وفقًا للعربية)، أن الوزارة اعتمدت لقاح فايزر للفئة العمرية (5-11 عامًا)، وأن جرعتهم ستكون نصف جرعة الكبار، وسيتلقون التطعيم على مرحلتين.

«التجارة» تتوعد عارضي المنتجات المخالفة للفطرة السليمة

أكدت وزارة التجارة، أنها تراقب وتضبط المخالفات التجارية في جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها، أن الفرق الرقابية في جميع مناطق المملكة تضبط المنشآت التجارية في حال عرض سلع أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة وتوقع الجزاءات المقررة نظامًا مع مصادرة المنتجات المخالفة.

«الأرصاد» تنبه من سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق حتى الـ10 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من سحب رعدية ممطرة على المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، حائل حتى الـ10 مساء.

وتوقع المركز بحسب حسابه الرسمي على تويتر، تأثر المناطق الثلاثة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

بوتين: الإساءة للرسول محمد انتهاك للمعتقد الديني وليست حرية تعبير

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الإساءة للرسول الكريم محمد ﷺ، لا تعد حرية تعبير ولا تمت إلى الإبداع بصلة، بل هو انتهاك لحرية المعتقد الديني وانتهاك لمشاعر مقدسة للمسلمين.

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي، أمس، إن انتهاك حرية الدين وانتهاك مشاعر مقدسة لمن يعتنق الإسلام تعيد الحياة إلى مظاهر أخرى أكثر حدة وتطرفا بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

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