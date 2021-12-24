ارتفاع طفيف في أعداد الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. و«الصحة» تعلن عدد جرعات اللقاح المعطاة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع طفيف في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 36 حالة، فيما تم أمس الخميس تسجيل 35 حالة، وذلك بزيادة قدرها حالة واحدة فقط، في الوقت الذى تم فيه إعطاء اكثر من 49 مليون جرعة لقاح كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (49086699) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 121 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة –في وقت سابق- عن بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عامًا بلقاح كورونا، وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

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