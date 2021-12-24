إغلاق منفذ «الدرة»، الحدودي مع الأردن لـ45 يوما.. و«الزكاة» تحدِّد البديل للمسافرين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إغلاق منفذ الدّرة بين المملكة والأردن، مؤقتًا، لمدة 45 يوما بدءا من بعد غد الاحد؛ لأعمال الصيانة القائمة بالمنفذ، وأنه يمكن للمسافرين التوجه لمنفذ «حالة عقار» بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف.

وأوضحت الهيئة في بيان لها –عبر تويتر- أنه نظرًا لأعمال الصيانة التي تقوم بها هيئة الزكاة في منفذ «الدرة»، التابع لمحافظة حقل بمنطقة تبوك، تعتزم الهيئة إغلاق المنفذ مؤقتا ابتداء من بعد غد الأحد 22 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 26 ديسمبر 2021م عند الساعة 12:00 ظهرا، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة التي ستستغرق 45 يوما.

وأشارت هيئة الزكاة إلى أنه بإمكان المسافرين القاصدين لمنفذ الدرة من الجانبين السعودي والأردني التوجه إلى منفذ «حالة عقار» بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف؛ حيث سيقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين أو الراغبين بالاستيراد أو التصدير أو العبور بكفاءة عالية وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات العاملة بالمنفذين.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع عملائها الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، أو من خلال الرقم الدولي (00966112048998) وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة الإلكتروني:

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