بالفيديو.. الوزير الراجحي يعلن عدد المتطوعين المسجلين في المنصة الوطنية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، عن وصول عدد المتطوعين المسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي إلى 800 ألف شخص.

وقال الراجحي، عبر تويتر: «يومًا بعد يوم يستمر العطاء في سبيل خدمة مجتمعنا والوطن، نفخر اليوم بالوصول إلى 800 ألف متطوع مسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي».

وأوضح وزير الموارد البشرية، أن جميع المتطوعين على وعي بأثر التطوع في تحسين جودة الحياة، وازدياد التكافل الاجتماعي.

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