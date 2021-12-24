إغلاق منفذ الدرة مؤقتا لأعمال الصيانة ومنفذا حالة عمار والحديثة بديلان

وبينت الهيئة أنه بإمكان المسافرين القاصدين لمنفذ الدّرة من الجانبين السعودي والأردني التوجه إلى منفذ «حالة عمّار» بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، حيث سيُقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين أو الراغبين بالاستيراد أو التصدير أو العبور بكفاءة عالية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات العاملة بالمنفذين.
ودعت «الزكاة والضريبة والجمارك» جميع عملائها الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، أو من خلال الرقم الدولي (00966112048998) وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني.
infozatca.gov.sa أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر (Zatca_Care)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
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