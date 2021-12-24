شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رائدة للحرف اليدوية تكشف لـ ”الخليج 365” كيف تُجسّد تاريخ المملكة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعرض هويدا سمسم، إحدى رائدات الحرف اليدوية وصاحبة أحد المحال بمنطقة جدة التاريخية، مؤكدة أنها تعتمد تماما على الحرف اليدوية في استعراض تاريخ المملكة.

وأوضحت لـ "اليوم" أن تلك المنتجات هي من إنتاجها وتنفيذها، حيث يتم تصميمها وتقديمها لكافة مناطق المملكة خاصة المنطقة التاريخية، مستعرضة بعض الأشكال من مدائن صالح ومدينة العلا، فضلا عن المدينة المنورة، والرياض ونجد، والمملكة بكافة مناطقها.