اخبار السعوديه

شاهد.. رائدة للحرف اليدوية تكشف لـ ”الخليج 365” كيف تُجسّد تاريخ المملكة؟

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رائدة للحرف اليدوية تكشف لـ ”الخليج 365” كيف تُجسّد تاريخ المملكة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعرض هويدا سمسم، إحدى رائدات الحرف اليدوية وصاحبة أحد المحال بمنطقة جدة التاريخية، مؤكدة أنها تعتمد تماما على الحرف اليدوية في استعراض تاريخ المملكة.

وأوضحت لـ "اليوم" أن تلك المنتجات هي من إنتاجها وتنفيذها، حيث يتم تصميمها وتقديمها لكافة مناطق المملكة خاصة المنطقة التاريخية، مستعرضة بعض الأشكال من مدائن صالح ومدينة العلا، فضلا عن المدينة المنورة، والرياض ونجد، والمملكة بكافة مناطقها.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا