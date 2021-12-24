«الأرصاد» ينبه من سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق حتى الـ10 مساءً

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من سحب رعدية ممطرة على المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، حائل حتى الـ10 مساء.

وتوقع المركز بحسب حسابه الرسمي على تويتر، تأثر المناطق الثلاثة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأكد «الأرصاد» تأثر (الخفجي - القيصومة - حفر الباطن) في المنطقة الشرقية، و(العويقيلة – رفحاء) في الحدود الشمالية، و(الحائط - السليمي - الشملي - الشنان - الغزالة - الكهفة - المستجدة - بقعاء - حائل - سميراء - غزلانة – موقق) في حائل.

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