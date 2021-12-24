«التجارة» تتوعد عارضي المنتجات المخالفة للفطرة السليمة: نراقب جميع الأسواق والمراكز

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة التجارة، أنها تراقب وتضبط المخالفات التجارية في جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها، أن الفرق الرقابية في جميع مناطق المملكة تضبط المنشآت التجارية في حال عرض سلع أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة وتوقع الجزاءات المقررة نظامًا مع مصادرة المنتجات المخالفة.

وأكدت الوزارة استمرار فرقها الرقابية في أداء مهماتها للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وامتثالها للأنظمة، ودعت عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مثل هذه المخالفات لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».

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