«زاتكا» توضِّح الحد الأقصى لاستيراد الجوال والضريبة المفروضة

الرياض - محمد عبدالله - جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)، التذكير، بأنه يسمح للمسافر باستيراد جوالين كحد أقصى، مع فرض ضريبة قيمة مضافة بـ 15 %.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يسمح باستيراد جهازين كحد أقصى للفرد، علمًا بأن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، كما نحيطكم علمًا بأنه يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات».

وقال المواطن في استفساره: هل مسموح لي بدخول المطار ومعي جهازا آيفون جديدان، من دبي؟

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