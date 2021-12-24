«المرور»: ضبط 3068 مركبة مخالفة متوقِّفة بأماكن ذوي الإعاقة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، عن ضبط 3068 مركبة مخالفة، خلال تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المرور –عبر تويتر- أن الحملة نفذتها إدارات المرور بجميع المناطق، وقامت بضبط المركبات التي تركها أصحابها في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأهابت إدارات المرور بالمناطق، بالجميع، الالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

من جهة أخرى، نبه المرور قادة الدراجات الآلية، بالتأكد من ارتداء خوذة رأس مطابِقة لنظام المرور.

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