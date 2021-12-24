اخبار السعوديه

«المرور»: ضبط 3068 مركبة مخالفة متوقِّفة بأماكن ذوي الإعاقة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، عن ضبط 3068 مركبة مخالفة، خلال تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المرور –عبر تويتر- أن الحملة نفذتها إدارات المرور بجميع المناطق، وقامت بضبط المركبات التي تركها أصحابها في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأهابت إدارات المرور بالمناطق، بالجميع، الالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.   
من جهة أخرى، نبه المرور قادة الدراجات الآلية، بالتأكد من ارتداء خوذة رأس مطابِقة لنظام المرور.

اقرأ أيضا:

حالتان ممطرتان بالمملكة.. «الحصيني» يتوقع الموعد والمناطق المتأثرة
من الجمعة إلى الأحد.. أمطار تؤثر على 7 مناطق بالمملكة

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا