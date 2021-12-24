«وكيل الصحة» يحدِّد نوع وحجم جرعة لقاح كورونا للأطفال

الرياض - محمد عبدالله - قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، إن جرعة الأطفال من لقاح كورونا ستكون نصف جرعة الكبار، لافتا إلى أنهم سيتلقون لقاح فايزر.

وأوضح عسيري (وفقا للعربية)، أن الوزارة اعتمدت لقاح فايزر للفئة العمرية (5-11 عاما)، وأن جرعتهم ستكون نصف جرعة الكبار، وسيتلقون التطعيم على مرحلتين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الأطفال يصابون بكورونا وأغلبهم تكون أعراضهم بسيطة، بينما فئة بسيطة منهم فقط يصابون بالمرض الشديد والتنويم، في حين أن أعراض الأطفال آمنة ولا توجد أي أعراض بعد اللقاح.

وأشار عسيري إلى ضرورة تطعيم عدد كبير من الأطفال؛ لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات العمرية الأكبر سنا.

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