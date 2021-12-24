لمكافحة «أوميكرون».. أول دولة تُلزم جميع مواطنيها بتلقي لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - ألزمت الإكوادور جميع مواطنيها بتلقي اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»، للأطفال والبالغين على حد سواء، وذلك بعد وصول متحور "أوميكرون" إلى هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقالت وزارة الصحة بالإكوادور إن التلقيح الإلزامي سيطبق على الأشخاص من سن الخامسة فما فوق، مشيرة إلى أنه تلقى نحو 69% من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17.7 مليون نسمة جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن، فيما تلقى 900 ألف مواطن إكوادوري جرعة معززة ثالثة.

يُذكر أن الإكوادور سجلت نحو 540 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، و33600 وفاة.