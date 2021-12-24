شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. توعية منسوبي الشركات بإجراءات الوقاية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت صحة محافظة الأحساء، برنامجا توعويا لمنسوبي المؤسسات والشركات، عن أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وشمل البرنامج التعريف بأهمية المبادرة لتلقي الجرعة التنشيطية للمحافظة على مستوى المناعة، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات المستفيدين، وتوضيح أهداف تقليص فترة تلقي الجرعة المعززة إلى 3 أشهر من موعد التحصين بالجرعة الثانية.

كما نفذت صحة المحافظة، مؤخرا، زيارات لحث أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتشجيعهم على التقيد بالتدابير الوقائية.