ديوان المظالم يعلن عن برنامج خبير للتدريب التعاوني في جميع مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن ديوان المظالم عن فتح باب التقديم في برنامج (خبير) للتدريب التعاوني خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 1443هـ (برنامج التطبيق العملي) في عموم محاكمه وإداراته بمناطق المملكة لطلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة في التخصصات التالية:

- الشريعة

- الأنظمة

- القانون

- أصول الدين

- المكتبات

- تقنية المعلومات

- الموارد البشرية

- المحاسبة

- المالية

- إدارة الأعمال

- برنامج الدراسات القانونية (دبلوم)

الفئات المستهدفة:

- طلاب وطالبات الجامعات.

- طلاب وطالبات معهد الإدارة العامة.

تعليمات هامة:

- سيطلب منك نظام التدريب التعاوني بياناتك الشخصية ومؤهلاتك العلمية ووسيلة الاتصال بك.

- إرفاق بعض الوثائق كصورة من الهوية الوطنية وصورة من المعدل الحالي وخطاب التدريب.

- سيطلب منك النظام بيانات المشرف الخاص بالتدريب.

- يجب أن تكون المرفقات عالية الوضوح والحجم لا يتعدى 1 ميجابايت وأن تكون صيغة المرفق (PDF).

شروط فترة التدريب:

- أن يلتزم الطالب أو الطالبة بخطة التدريب والمهام والواجبات التي تحددها له المحكمة أو الإدارة.

- أن يلتزم الطالب أو الطالبة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم إطلاعه عليها من قبل ديوان المظالم.

- لا يحق للطالب أو الطالبة مغادرة مكان التدريب إلا بموافقة المشرف التدريبي.

- إرفاق خطاب طلب التدريب من الجامعة موجهًا لديوان المظالم موضحًا به التخصص وعدد الساعات التدريبية.

فترة التدريب:

تبدأ فترة التدريب من تاريخ 1443/6/13هـ حتى 1443/11/17هـ.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط اضغط هنا، ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 1443/6/1هـ.

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