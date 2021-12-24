خلال عام.. إجراء 10 عمليات زراعة قلب ناجحة بمركز الملك عبد العزيز في الرياض

الرياض - محمد عبدالله - شهد مركز الملك عبدالعزيز للقلب بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، إجراء 10 عمليات زراعة قلب بنجاح، وذلك خلال العام الحالي (2021).

وقال رئيس قسم كهرباء القلب بمستشفى الحرس بالرياض، د. هيثم العنزي –عبر تويتر- إنه بعد حصوله على اعتماد مركز زراعة الأعضاء ببداية السنة الحالية، تم أمس الخميس إجراء عملية زراعة القلب العاشرة بنجاح تام، بمركز الملك عبدالعزيز للقلب بمستشفى الحرس.

وأضاف الدكتور العنزي، أن كل المستفيدين بصحة جيدة، وعادوا لممارسة حياتهم الطبيعية بعدما كانوا يعانون على أجهزة مساعدة للقلب، قائلًا «كلنا فخر بكوادرنا الوطنية».

يُذكر أن المجلس الصحي السعودي، اعتمد في يناير الماضي، مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، مركزًا معتمدًا لزراعة القلب.

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