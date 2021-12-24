التحالف: تدمير 4 مخازن للأسلحة الحوثية بمعسكر التشريفات في صنعاء

الرياض - محمد عبدالله - قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية نقلت أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات في صنعاء أثناء مهلة التحالف التي أعطاها للميليشيا من أجل إخلاء ملعب الثورة بصنعاء من الأسلحة.

وأشار التحالف إلى أنه تم تدمير 9 مخازن للأسلحة في المعسكر بعد نقل الأسلحة إليها.

التحالف: العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف قد أمهل الميليشيا 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة بصنعاء، مؤكدًا أنه سيفرض على الحوثيين احترام نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.

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