الانتهاء من الفهرسة الرقمية لخطب ودروس وتلاوات الحرم المكي لـ29 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي، بالفهرسة الرقمية لـ (98) ألف شريط صوتي، مسجل فيها الدروس العلمية والمواعظ والتلاوات والخطب التي ألقيت في المسجد الحرام منذ عام 1407هـ، وحتى عام 1436هـ، (29) عامًا.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية، الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، إن مشروع الفهرسة الرقمية يأتي بأهمية بالغة، من أجل المحافظة على المكنوزات العلمية التي تمتلكها الوكالة؛ لما لها من مكانة دينية وعلمية، توضح الرسالة العظيمة للحرمين الشريفين، وأهمية العلم الشرعي الذي نقل عن العلماء المؤهلين لذلك وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

وأوضح الفريح، أن هذا المشروع يعد من مهام وصلاحيات الإدارة المنصوصة بحفظ وتوثيق دروس وخطب وتلاوات المسجد الحرام الصوتية، لتكون مرجعًا رقميًا آمنا لبيانات الأرشفة؛ لكي يسهل الوصول فيه إلى المعلومة بشكل أسرع.

وأشار إلى أن المشروع هو امتداد لجهود سابقة بدأت بتدوين البيانات في السجلات الورقية، وانتهت بالفهرسة الرقمية، لتصل إلى جميع أنحاء العالم، باستخدام وسائل التقنية الحديثة والاستفادة منها فيما يخدم الإسلام والمسلمين.

من جانبه، قال مدير إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي، ممدوح بن سعيد الخزاعي، إن العمل على مشروع الفهرسة الرقمية ابتدأ بتاريخ 25/ 1/ 1442هـ، واستمر لمدة سنة وأربعة أشهر، وتم إنجازه وفق آلية ممنهجة، وتم توثيقه في قالب موحد، والتي تشكل بمجموعها جزءا من التراث الشرعي والثقافي للمسجد الحرام ودليلًا حيا على مكانته في نشر العلم الشرعي، ومحققًا لرؤيته في نشر هدايات هذا الدين الحنيف.

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