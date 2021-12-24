الزعاق يحدد علامة مهمة على دخول البرد الفعلي

الرياض - محمد عبدالله - حدد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق علامة مهمة على بدء البرد الفعلي.

وأضاف الزعاق، بفقرته المذاعة بقناة العربية، أن وقوع القمر بجانب الثريا يوم الحادي عشر من الشهر الهجري؛ يعد دلالة على بداية البرد الفعلي، ويسمى العرب ذلك بـ «الاقتران»، فيما يقول العامة «اقتران حادي برد بادي».

وأكمل، أنه مع ذلك الاقتران (كحال تلك الأيام) تبدأ السماء بنفث الرياح الشمالية الباردة وتبدأ الأرض بشعشعة البرودة من باطنها وهو ما يسمى «الصقيع».

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