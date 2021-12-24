انتهت المهلة.. التحالف: راقبنا نقل أسلحة ملعب الثورة بصنعاء وجاري تدميرها

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن انتهاء المهلة التي أعطاها لميليشيا الحوثي الإرهابية لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء.

وكان التحالف قد أمهل الميليشيا 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة بصنعاء، مؤكدًا أنه سيفرض على الحوثيين احترام نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وقال التحالف، إنه تمت مراقبة عمليات نقل أسلحة وجارٍ تدميرها في العاصمة صنعاء.

ووفق بعض التقارير الصحفية، فإن هناك تحليق مكثف لطيران التحالف في صنعاء عقب أربعة انفجارات يعتقد أنها لغارات جوية على الناحية الشمالية حيث مدينة الثورة الرياضية.

وأكد تحالف دعم الشرعية أن تنفيذ العملية في صنعاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

وطالب التحالف المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف.

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