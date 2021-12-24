ساعة أمام الحوثي لإخلاء ملعب الثورة بصنعاء من الأسلحة.. «التحالف» يُهدد بإسقاط الحماية

الرياض - محمد عبدالله - حذَّر تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيا الحوثي الإرهابية من أنه سيسقط الحماية عن ملعب الثورة بصنعاء، إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأشار التحالف إلى أنه أمام الميليشيا ساعة على انتهاء المهلة المعطاة لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء.

وفي وقت سابق، أمهل التحالف الحوثيين 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة «العين المدني» إلى حالته الطبيعية.

وأضاف التحالف أن إسقاط الحماية عن الملعب سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني، مطالبًا الحوثيين، بإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بصنعاء.

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التحالف: سنسقط الحماية عن ملعب الثورة بصنعاء إذا لم ينصع الحوثيون للقانون الدولي