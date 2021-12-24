قوات الأمن البيئي تحذر من صيد الوعل الجبلي.. وتعيد التذكير بقيمة الغرامة

الرياض - محمد عبدالله - جددت القوات الخاصة للأمن البيئي التذكير بعقوبة صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات، مشيرة إلى أن غرامة الاصطياد تصل إلى 60 ألف ريال.

وقالت قوات الأمن البيئي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن العقوبة تغلظ في حال تكرارها خلال سنة أو صيد الصغار والإناث الحوامل، بحسب اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية.

وتجرم نظام البيئة ولوائحه التنفيذية الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.