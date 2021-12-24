شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف ريال غرامة.. 3 جهات تكافح خطر الإبل السائبة بالطرقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بإدارة الثروة الحيوانية وبالتعاون مع شرطة المنطقة وأمانة الشرقية، حملة لإزالة أحواش الإبل القريبة من الطرقات، مشيرا إلى إزالة 8 مواقع، مؤخرا، وتغريم المخالفين 50 ألف ريال، وذلك ضمن مواجهة المخاطر المتعلقة بالإبل السائبة، ومكافحة التشوهات البصرية.

ظاهرة خطرةوأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة م. عامر المطيري، أن انتشار الأحواش بالقرب من الطرق السريعة من الظواهر السلبية التي تتفاقم خطورتها يوماً بعد يوم، لما تسببه من إزهاق للأرواح البشرية البريئة وإرباك لحركة السير في الطرقات، إضافة للتشوه البصري الذي تحدثه جراء مكوثها خلف حرم الطرق مباشرة عند مداخل المدن والقرى والهجر.

ولفت م. المطيري إلى أن هناك أكثر من نصف مليون رأس من الإبل في الشرقية، تحظى بالرعاية والاهتمام من قبل الفرق البيطرية المتخصصة، التي تعمل في مختلف المكاتب والوحدات البيطرية بمحافظات المنطقة، للمحافظة على الثروة الحيوانية وإنمائها وتقديم الرعاية الصحية البيطرية والنصح والإرشاد لملاكها وتثقيف المهتمين بهذا القطاع المهم.

الإنتاج الحيوانيونوه م. المطيري على المربين بلزوم المسارعة بترقيم إبلهم، والإسهام في توثيق الثروات الحيوانية لملاكها رسمياً في سجلات الوزارة، التي تعمل على رسم الخطط الإستراتيجية لتحسين الإنتاج الحيواني، واستباق مواجهة الأمراض الوبائية والتصدي لها، وضبط الإبل السائبة والحد من حوادث المرور على الطرقات السريعة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

مضاعفة العقوبةوأهاب م. المطيري على جميع مربّي الحيوانات في الأحواش القريبة من الطرقات السريعة وملاك الإبل الحرص على إبعاد ثرواتهم عن الشوارع السريعة أو البرية والالتزام بالتعليمات، التي تقرها الوزارة والجهات الأخرى المنظمة في سبيل الحفاظ على سلامة قائدي المركبات وحياة الإبل تجنبًا للعقوبات والمخالفات التي تصل إلى خمسين ألف ريال وتتضاعف حال تكرارها.

حملات مستمرةمن جهته، أكد مدير إدارة الثروة الحيوانية بالمنطقة د. عبدالجبار الرضاء، تنفيذ حملات مستمرة، للمختصين من جميع المكاتب والوحدات البيطرية، وبمشاركة إدارة المرور ومراكز الشرطة والبلديات بالمنطقة، مشيرًا إلى أن «لجنة حوادث الإبل» أزالت 18 موقعا للصنادق الخشبية، و8 أحواش في المنطقة وما زالت الحملات مستمرة.

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