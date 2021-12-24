شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة 55 ألف وظيفة.. وتمكين خريجي «المهندس الصناعي المعتمد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م. أسامة الزامل، لـ (اليوم)، أن الوزارة خلقت خلال الفترة الماضية 55 ألف وظيفة، 37 % منها توطين لوظائف سعودية، مشيرا إلى تحفيز زيادة وتيرة التدريب، خاصة أن الطلاب الذين درسوا في مبادرة دار اليوم «المهندس الصناعي المعتمد»، في أول سنة لهم كخريجين، وفي سوق العمل.

محاضن تدريب

وأوضح أن هذه المبادرة تمكن الخريجين من العمل في المصانع، وأن وزارة الصناعة تسعى لأن تكون المصانع هي المحاضن لتدريب الكوادر الوطنية للتعلم عن قرب، ومعرفة التقنيات الداخلة في الصناعة، والتي تعتبر مهمة لوزارة الصناعة والقطاع الصناعي.

قدرات بشرية

وأشار إلى أن الوزارة لديها برامج أخرى مع برنامج القدرات البشرية، والذي أطلقه مؤخرا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظه الله»، ويتعلق بالتلمذة الصناعية.

زيادة التوعية

وبين أن البرنامج يستهدف التدريب في المؤسسة العامة للتدريب الفني والتدريب المهني، والعمل مع الجامعات والمدارس في زيادة التوعية فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، والتعرف على الأدوات التي يستخدمها العاملون في القطاع الصناعي، سواء من الموظفين أو العاملين أو الفنيين والمهنيين، إضافة إلى أن الوزارة تستهدف 1400 متدرب في قطاع الكسارات والمحاجر، والتي سيتم العمل عليها خلال عام 2022.اتفاقية خماسية

وتابع: تعمل الوزارة على تفعيل الشراكة بينها وبين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق هدف، والمؤسسة العامة للتدريب الفني والتدريب المهني وجهات أخرى، بهدف توطين عدد كبير من الوظائف المختصة بالصناعة من خلال الاتفاقية الخماسية بين الجهات.

عمل احترافي

وأشار إلى أن دار اليوم للتدريب سخرت جهودها، ومنها تخريج 130 مهندسا صناعيا معتمدا، وأنها قامت بعمل احترافي وشراكات متميزة، والتي تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

إنجاز مهم

وأكد أن حضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يؤكد هذا الإنجاز المهم، وأن من مميزاته تطوير القدرات البشرية في التخصصات النادرة، التي تعتمد على الثروة الصناعية الرابعة، والصناعات المتقدمة، ويعتبر من أهم مستهدفات وزارة الصناعة.

المصانع هي المحاضن لتدريب الكوادر الوطنية

التعريف بالتقنيات الداخلة في الصناعة