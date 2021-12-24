شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «الحوار الوطني» والدراسات والبحوث الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، بحضور الأمين العام للمركز د. عبدالله الفوزان وذلك في مقر المركز بالرياض.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم العسيري، والمدير العام للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية د. سامي الدامغ، إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين، وخدمة أهدافهما المشتركة وإيصالها لمختلف أفراد وفئات المجتمع من خلال الإمكانيات المتاحة لدى كل منهما.

وتتضمن الاتفاقية التعاون على تنظيم اللقاءات الحوارية وتقديم جلسات وملتقيات وندوات حوارية، والتبادل المعرفي بين الطرفين من خلال الدراسات والأبحاث والإحصاءات المتوافرة في موضوعات الحوار والتعايش المجتمعي والتطوع والتسامح والوحدة الوطنية، وتبادل الإصدارات العلمية والبحوث، إضافة إلى تنفيذ استطلاعات للرأي العام في الموضوعات التي تهم الطرفين.