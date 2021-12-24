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«الشؤون الاقتصادية» يناقش التقرير الربعي الشامل لرؤية المملكة 2030

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الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. واطلع المجلس على عدد من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس «كوفيد 19» والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها.‎ ‎ كما ناقش المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير الربعي الشامل لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية «2030»، الذي تم من خلاله استعراض أبرز الإنجازات على صعيد الأهداف الإستراتيجية للرؤية، وتقديم نظرة تحليلية شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة «2030» من خلال أبعاد تشمل: مبادرات البرامج ومؤشرات الأداء الرئيسية والميزانية المعتمدة، إضافة إلى المخاطر الرئيسية المحتملة والتحديات والجهود القائمة. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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