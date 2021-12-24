شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الاقتصادية» يناقش التقرير الربعي الشامل لرؤية المملكة 2030 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. واطلع المجلس على عدد من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا «كوفيد 19» والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها. كما ناقش المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير الربعي الشامل لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية «2030»، الذي تم من خلاله استعراض أبرز الإنجازات على صعيد الأهداف الإستراتيجية للرؤية، وتقديم نظرة تحليلية شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة «2030» من خلال أبعاد تشمل: مبادرات البرامج ومؤشرات الأداء الرئيسية والميزانية المعتمدة، إضافة إلى المخاطر الرئيسية المحتملة والتحديات والجهود القائمة. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.