شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق دوري بين «تطوير بوابة الدرعية» ومركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف التعاون والتنسيق بشكل دوري ومنتظم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م من خلال التكامل بين مختلف القطاعات.

ويشمل التعاون، بحسب المذكرة التي وقّعها من جانب هيئة تطوير بوابة الدرعية مدير الإدارة الإستراتيجية طلال نبيل كنسارة، ومن مركز الملك سلمان للإغاثة مساعد المشرف العام للشؤون المالية والإدارية د. صلاح المزروع، المشاريع والمبادرات المشتركة وتتمثل في قيام مركز الملك سلمان بتوزيع محاصيل التمور للعام الحالي من المواقع التي تحددها هيئة تطوير بوابة الدرعية والواقعة ضمن النطاق الإشرافي لها، على أن تقوم الهيئة بكافة الأعمال الخاصة بتجهيز المحاصيل وفق المعايير الخاصة بالمركز، كما سيتم بموجب المذكرة التعاون في إبراز الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال الفعاليات والمشاركات التي تقوم بها الهيئة داخل المملكة وخارجها، والتعاون في إمكانية الاستفادة من المنشآت والمرافق لدى الجانبين لاستضافة البرامج والمناسبات والمعارض العلمية والمهنية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات في الجانبين.

وأكّد مدير الإدارة الإستراتيجية بهيئة تطوير بوابة الدرعية طلال كنسارة أن المذكرة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أن بوابة الدرعية تعد الوجهة التاريخية والثقافية الأبرز في المملكة باعتبار الدرعية عاصمة الثقافة العربية لعام 2030م، إضافة إلى ما تشكله من محطة جذب لزوار المملكة من خلال استضافتها فعاليات عالمية، وتنظيمها أنشطة تاريخية وثقافية ومعرفية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحا أن المذكرة ستسهم بربط هذا الدور الحضاري للمملكة برسالتها الإنسانية السامية عبر إبراز جهودها الإنسانية والإغاثية الكبيرة التي تقدمها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة حول العالم.