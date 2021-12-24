شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمعية الوطنية بباكستان: علاقاتنا مع المملكة توثقها روابط أخوية شعبية تصل لـ «الانتماء الواحد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوّه رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر بالمستوى المميز الذي وصلت إليه العلاقات والروابط التي تجمع جمهورية باكستان الإسلامية بالمملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، مؤكدا أن هذه العلاقات توثقها روابط أخوية شعبية تصل إلى مرحلة الانتماء الواحد، مثمنا الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في رعاية الحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها مع رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ الذي يزور باكستان رسميا على رأس وفد المجلس تلبية لدعوة من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية.

وأعرب قيصر خلال جلسة المباحثات عن تقديره لما وصلت إليه العلاقات البرلمانية من مستويات متقدمة بين الجمعية الوطنية الباكستانية ومجلس الشورى بالمملكة، مشيدا باهتمام وحرص رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ على تعزيز هذا التعاون.

وثمّن رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الجلسة الدور الهام والبارز الذي تقوم به المملكة في نصرة الشعوب والقضايا الإسلامية ومنها الدعم الأخوي والإنساني للشعب الأفغاني، مؤكدًا في الوقت ذاته أن باكستان والمملكة قادرتان على لعب دور مهم في تحسين الأوضاع في أفغانستان وتجاوز الأزمة التي يمر بها الشعب الأفغاني.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشورى د. آل الشيخ خلال جلسة المباحثات بالعلاقات المتينة التي تربط المملكة وباكستان، مشيرا إلى أنها علاقات متأصلة تاريخيا تحتم على الجميع العمل على تقويتها وتعزيزها عبر عقد اللقاءات والاتفاقيات الفاعلة التي من شأنها أن ترسم مسارا عمليا محققا لتطلعات وآمال الشعبين والبلدين الشقيقين.

وأوضح أن العلاقة التي تجمع المملكة بباكستان ليست علاقة صداقة فحسب وإنما علاقة أخوة أثمرت تطابقا في الرؤى ووجهات النظر إزاء مختلف القضايا، مشيرا إلى المواقف الدائمة والتاريخية للمملكة في دعم القضايا ذات الاهتمام المشترك مع باكستان.

وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس الجمعية الوطنية الباكستانية نظير هذه الدعوة لزيارة باكستان لتبادل الآراء والأفكار حيال مختلف ملفات التعاون والعمل البرلماني بين المجلس والجمعية، وتفعيل دور اللجان البرلمانية المشتركة.

وجرى خلال المباحثات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام في كافة المجالات، وأوجه التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين على المستوى البرلماني في المحافل البرلمانية الإسلامية والإقليمية والدولية.