شكرا لقرائتكم خبر عن «الألكسو» يشكر القيادة على الاهتمام بالخط العربي ونجاحه بقائمة اليونسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» د. محمد ولد عمر، المملكة العربية السعودية على نجاح عام الخط العربي الذي تبنته وزارة الثقافة خلال عامي 2020 و2021م، من خلال جملة الفعاليات والنشاطات المتنوعة التي هدفت في مجملها إلى تعزيز حضور الخط العربي في المجتمع والمحافظة عليه والاحتفاء بفنونه.

وقال: «أتقدم بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على اهتمامهما بإنشاء مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، وعدّه خطوة مهمة جدا ستسهم في إنقاذ الخط العربي مما وصل إليه من تشويه، وستعيد له مكانته، كما أنه مشروع للمحافظة على الثقافة العربية والخط العربي الذي يعد من الأمور المهمة دينياً وثقافياً، لما له من دور كبير في الإبقاء على الإرث العربي ونقل التاريخ للأجيال المتتابعة».

وعبر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، على نجاح المملكة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» على تسجيل ملف الخط العربي ضمن قائمة اليونيسكو للتراث غير المادي، مؤكدا أن هذا يعكس التعاون والتكامل بين المملكة والمنظمة في كل ما من شأنه خدمة العمل العربي المشترك.

وأشاد برؤية وزير الثقافة العربية ثقافياً، واهتمامه المباشر في إحياء تراث الثقافة العربية مثل مبادرة سموه في إحياء مركز دار القلم، بحيث يكون مركزاً عالمياً يحمل اسم سمو ولي العهد، مؤكداً أن ذلك يعكس رؤية المملكة 2030م بالاعتزاز بالخط العربي وأصالته وتاريخه وفنونه، ومعرباً عن ثقته بأن المركز ستكون بوابة عملية من خلال إتاحة الفرصة أمام المتخصصين في الخط العربي لطرح آرائهم وأفكارهم من خلال المحاضرات والندوات واللقاءات.