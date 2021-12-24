شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «المراجعين الداخليين» والجامعة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين مذكرة تفاهم مع الجامعة السعودية الإلكترونية بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية د. حسام العنقري، ورئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية د. ليلك الصفدي، بهدف تأطير مشاريع التعاون في المجال العلمي والتعليمي والتدريبي والتطوير المهني، وتوظيف تقنيات التعليم والاتصالات لتنفيذ مشاريع التعاون، وتوفير بيئة تدريبية تشجع الإبداع وتدعم التميز.

وقع الاتفاقية المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي، وعميد كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة السعودية الإلكترونية د. منصور البراك، وبموجبها سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال البحوث المشتركة والمرتبطة بمجالات مهنة المراجعة الداخلية للربط بين الجانب الأكاديمي والجانب العملي بما يدعم المهنة ويخدم المجتمع السعودي.

كما سيعمل الطرفان وفق مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات والمراجع العلمية لاستخدامها في إجراء الدراسات المختصة بالمراجعة الداخلية، والتعاون في البرامج الأكاديمية المتخصصة في المراجعة الداخلية والمجالات ذات العلاقة المقدمة من الجامعة أو الجمعية، إلى جانب إعداد المواد والحقائب التدريبية والدراسية لتأهيل الخريجين المهتمين بمجال المراجعة الداخلية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.