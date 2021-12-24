شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تخصصات في الدبلوم الصباحي بـ «تقنية» طريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الكلية التقنية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، القبول المباشر للمتقدمين للدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني لعام 1443هـ، في 3 تخصصات: القوى الكهربائية، والدعم الفني وميكانيكا السيارات، والإدارة المكتبية.

وأوضحت الكلية أن الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، مبينة أن فترة التدريب لنيل شهادة الدبلوم ستمتد إلى عامين ونصف، وسيستمر التسجيل إلى حين اكتمال المقاعد، لافتة إلى أن تخصص القوى الكهربائية هو الأول من نوعه في المنطقة، وأن التقديم يكون بزيارة مقر الكلية، مع إحضار صورة الشهادة الثانوية وصورة الهوية الوطنية.