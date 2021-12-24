شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف فحص لـ«كوفيد - 19» بصحة عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة عسير أكثر من 300 ألف فحص لفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الأشهر الستة الماضية لعام 2021م.

ونفذ المختبر وبنك الدم 117233 عينة فحص لوحدات بنك الدم، كما أجرى 15847 فحصا هرمونيا و14773 فحصا سيرولوجيا، وذلك خلال الفترة نفسها، فيما بلغت عينات فحص الجزئيات الحيوية 1376 عينة، كما تم عمل 2476 عينة فحص للدرن، في حين بلغ عدد العينات في مجال الصحة العامة 83. وبينت صحة عسير أن ما تم إجراؤه من فحوصات طبية بمختلف أقسام المختبر بلغ 151788 فحصا مخبريا، شملت الكيمياء الحيوية والأمصال والصحة العامة والجزئيات الحيوية والدرن وبنك الدم. يذكر أن المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بمنطقة عسير حصل مؤخرا على شهادة اعتماد المركز السعودي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي.